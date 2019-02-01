Mercedes-Benz представил обновлённый минивэн V-Class

Штутгарт, Германия, , 07:48 — REGNUM Автоконцерн Mercedes-Benz представила обновленный минивэн V-Class с новым двигателем, трансмиссией и продвинутыми электронными системами. Официальная презентация автомобиля прошла в немецком Штутгарте, сообщают «Вести».

Внешне от своих предшественников Mercedes-Benz V-Class будет отличаться бампером с измененной формой воздуховодов, рисунком решетки радиатора, 17-ти и 19-дюймовыми колёсами нового дизайна. При этом список вариантов окраса кузова расширен за счет новых добавления базовых серых «металликов» и опциональных цветов «стальной синий» и «красный гиацинт».

Машина оснащается 2-литровым четырехцилиндровым дизелем в двух вариантах форсировки: 190 л.с. и 440 Нм (V 250 d), либо 239 л.с. и 500 Нм (V 300 d). В паре с мотором работает 9-ступенчатый «автомат», который заменил 7-ступенчатый. При интенсивном разгоне двигатель версии V 300 d может выдавать 530 Нм момента, разгоняя вэн до первой «сотни» за 7,9 секунды. Максимальная скорость модели составляет 220 километров в час.

Стоимость обновлённого минивэна уже объявлена — €39 990 (около 3 млн рублей). Ожидается, что в Россию новинку привезут летом 2019 года.

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