Новую Toyota Corolla для России поставили на конвейер

Анкара, , 07:32 — REGNUM В Турции начался выпуск новой Toyota Corolla, которая будет поставляться на российский рынок. В торжественной церемонии запуска модели приняли участие топ-менеджеры европейского подразделения автоконцерна и чиновники, сообщает издание Ototeknikveri.

Машина будет отличать от хэтчбеков и универсалов другим дизайном передней частью кузова (вариант Prestige вместо исполнения Sporty у пятидверок), при этом корма у четырехдверки останется в оригинальном исполнении. Corolla будет оснащаться 1,6-литровым атмосферником (132 л.с.) в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

В продажу на российском рынке Toyota Corolla 2019-го модельного года поступит весной. Стоимость новой модели не уточняется. Сейчас Corolla стоит в России от 1 030 000 рублей — за версию с двигателем 1,33 литра мощностью 99 л.с. Седаны с мотором 1,6 литра (122 л.с.) предлагаются минимум за 1 146 000 рублей.

Читайте также: Toyota показала интерьер будущих беспилотных автомобилей