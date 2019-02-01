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Новый Subaru Legacy получит тачскрин, как у Tesla

Техника

Модель будет показана на Чикагском автосалоне

Токио, 1 февраля 2019, 07:15 — REGNUM  Модель Subaru Legacy 2020 года, который в начале февраля увидит свет на Чикагском автосалоне, будет оснащаться вертикально расположенным сенсорным экраном в стиле Tesla и Volvo, сообщает издание The Car Connection.

Большой экран будет визуально разделен на три части: сверху будут отображаться настройки аудиосистемы, по центру — виртуальные кнопки с доступом ко всем основным функциям, а внизу — климат-контроль. При этом в панели управления сохранятся многие физические кнопки, например, ручка громкости, клавиши температуры климата или включения обогрева заднего стекла.

С 2020 года Subaru станет первым массовым автопроизводителем, автомобили которой (не относящиеся к категории кроссоверов-внедорожников) в стандартной комплектации будут включать тачскрин. Вполне вероятно, что приборная панель нового Legacy также появится в следующей версии Subaru Outback.

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