Пятница, 1 Февраля 2019 года
06:05:04 МСК

Китайская компания Huawei начала завоевывать рынок Кении

Техника

В Найроби был представлен телефон Huawei Y7 Prime 2019 специально для кенийских любителей социальных сетей

Найроби, 1 февраля 2019, 06:04 — REGNUM  Китайский технологический гигант компания Huawei запустила свой новый смартфон в Кении, ориентированный на «подкованную в социальных сетях» молодежь, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Выступая с речью во время запуска смартфона в Найроби, глава мобильного отделения компании Huawei в Восточной Африке Стивен Ли заявил, что аппарат будет продаваться по цене 18 тыс. кенийских шиллингов ($180) и будет доступен для предзаказа до 7 февраля.

«Телефон Huawei Y7 Prime 2019 создан специально для динамичной молодежи, которая глубоко погружена в социальные сети», — заявил Ли.

Отметим, что китайский гигант Huawei ведет активную экспансию на развивающихся рынках Азии и Африки. Тем не менее, ключевым рынком для нее по-прежнему остается китайский. В 2018 году компания продала более 4 млрд смартфонов по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei продала 4 млрд мобильных телефонов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить