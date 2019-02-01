Китайская компания Huawei начала завоевывать рынок Кении

Найроби, , 06:04 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Huawei запустила свой новый смартфон в Кении, ориентированный на «подкованную в социальных сетях» молодежь, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Выступая с речью во время запуска смартфона в Найроби, глава мобильного отделения компании Huawei в Восточной Африке Стивен Ли заявил, что аппарат будет продаваться по цене 18 тыс. кенийских шиллингов ($180) и будет доступен для предзаказа до 7 февраля.

«Телефон Huawei Y7 Prime 2019 создан специально для динамичной молодежи, которая глубоко погружена в социальные сети», — заявил Ли.

Отметим, что китайский гигант Huawei ведет активную экспансию на развивающихся рынках Азии и Африки. Тем не менее, ключевым рынком для нее по-прежнему остается китайский. В 2018 году компания продала более 4 млрд смартфонов по всему миру.

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