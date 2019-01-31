Четверг, 31 Января 2019 года
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Китайский сотрудник Apple задержан ФБР по обвинению в шпионаже

Техника

Гражданин КНР подозреватеся в краже технологий для китайской компании

Вашингтон, 31 января 2019, 22:45 — REGNUM  Федеральное бюро расследований США арестовало по обвинению в шпионаже гражданина Китая, работавшего над проектом беспилотного автомобиля Apple, передаёт 31 января NBC News.

Согласно обвинению, выдвинутому прокуратурой штата Калифорния, сотрудник Apple Цзичжун Чэн, начавший работать в компании в апреле 2018 года, был застигнут коллегами за фотосъёмкой в помещении, где велась засекреченная работа над проектом.

В ходе проверки на компьютере сотрудника было обнаружено несколько тысяч файлов, содержащих интеллектуальную собственность Apple. Позднее было установлено, что Чэн нанялся на работу в китайскую компанию, также занимающуюся разработкой беспилотного авто.

Сообщается, что мужчина был арестован за день до того, как планировал вылететь в КНР.

Напомним, что это уже второй подобный случай за последние полгода. Виюле 2018 года сообщалось о задержании сотрудниками ФБР другого сотрудника Apple по подозрению в хищении технологии в пользу китайского производителя XMotors.

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