Четверг, 31 Января 2019 года
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Компания SsangYong Motor продала 143,309 автомобилей в 2018 году

Техника

Продажи компании увеличились на 16,7%

Сеул, 31 января 2019, 16:44 — REGNUM  Продажи машиностроительной компании SsangYong Motor достигли рекордных отметок в четвертом квартале 2018 года, сообщает TV Chosun.

Согласно новостному источнику, продажи компании в четвертом квартале 2018 года достигла 1,25 трлн вон (~$1,1 млрд). По сравнению с 2017 годом, продажи компании увеличились на 16,7%.

В 2018 году, было продано 143,309 автомобилей на общую сумму 3,7 трлн вон (~$3,3 млрд). Кроме того, продажи модели Rexton Sports увеличились на 6%.

Операционные убытки компании сократились до 64,2 млрд вон (~$57,3 млн)

Как сообщили представители компании: «Мы собираемся бросить себе вызов и изменить линейку внедорожников, выпустив в 2019 году новые Rexton Sports Khan и Korando».

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