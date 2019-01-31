Специалисты НПО Лавочкина проведут дополнительные испытания «Фрегата»

Москва, , 15:16 — REGNUM Сегодня, 31 января, специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок «Фрегат», вылетают на космодром Куру во Французскую Гвиану. Как уточнили в госкорпорации «Роскосмос», им предстоит на месте провести дополнительные испытания блока.

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«Точная дата готовности к пуску будет установлена экспертами в течение двух дней», — отметили в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, в разгонном блоке «Фрегат», который должен был вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb, была обнаружена трещина. Уточнялось, что в конструкции блока разошёлся шов трубопровода подачи гелия в топливные баки. Предположительно, отверстие могло образоваться при транспортировке «Фрегата» на космодром «Куру» во Французской Гвиане.

Из-за этого запуск спутников системы OneWeb, запланированный на 20 февраля, был отложен. Напомним, британская компания OneWeb планирует создать на орбите группировку спутников связи, которые обеспечат широкополосный интернет для пользователей по всему миру.

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