Infiniti разрабатывает кроссовер нового поколения

Гонконг, Китай, , 14:58 — REGNUM Infiniti при разработке кроссовера нового поколения задействует возможности американских студентов Колледжа дизайна ArtCenter в Калифорнии и Колледжа творческих исследований в Мичигане. Об этом 31 января сообщает пресс-служба компании.

Группу разработчиков возглавит старший вице-президент по глобальному дизайну Nissan Альфонсо Альбаиса и шеф-дизайнер Infiniti Карим Хабиб. По результатам программы специалисты выберут по одному студенту из каждого колледжа, которым предложат пройти практику в глобальном дизайн-центре в японской Канагаве.

«Для меня не может быть большей чести, чем возможность работать с будущими талантами, когда они вступают в начальные этапы своей автомобильной дизайнерской карьеры. Наши команды дизайнеров ежедневно бросают вызов самим себе, и этот опыт позволит нам всем по-новому взглянуть на дизайн», — пояснил Альбаиса.

Каким именно будет новый кроссовер, в компании не разглашают. Напомним, Infiniti QX Inspiration, представленный на автошоу в Детройте, получил сразу три награды знаменитой коллекции автомобильных дизайнеров EyesOn Design, включая звание «Лучший концептуальный автомобиль».

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