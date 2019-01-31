Пекин, , 14:26 — REGNUM Китайская компания Huawei предложила правительству Польши доступ к исходным кодам для проверки их на предмет безопасности, сообщает 31 января Defence24.

«Компания Huawei всегда готова сотрудничать с правительствами, клиентами и партнерами для совместной борьбы с угрозами киберпространства», — цитирует издание представителя офиса Huawei в Нидерландах Джапа Мейера.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает вопрос о запрете использования оборудования китайской компании Huawei при строительстве сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

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