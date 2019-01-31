В США создали робота, способного обыграть любого человека в «Дженгу»

Вашингтон, , 14:02 — REGNUM В США создали робота, который благодаря чувствительности манипуляторов способен обыграть любого человека в «Дженгу» (настольная игра, связанная с вытягиванием брусков). Об этом 30 января сообщил портал WIRED.

https://twitter.com/techreview/status/1090858185982918656

Робот способен идеально выбрать подходящий брусок и без каких-либо проблем переместить его. Он делает это с помощью манипулятора, состоящего из двух блоков. Благодаря установленным датчикам, система способна оценивать силу трения и не допускать разрешения башни. Также робот может корректировать свою стратегию игры, обучаясь по ходу процесса.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, чт ов Китае создан карьерный самосвал, оборудованный автопилотом. При помощи спутника машина способна самостоятельно находить позиции для загрузки и разгрузки и работать 24 часа в сутки.

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