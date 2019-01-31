Четверг, 31 Января 2019 года
13:08:28 МСК

Volvo представит в России бюджетную версию компактного кроссовера XC40

Техника

В одной из модификаций автомобиль будет иметь передний привод

Москва, 31 января 2019, 13:08 — REGNUM  Автоконцерн Volvo планирует представить на российском рынке бюджетную версию маленького кроссовера XC40. Намерение автопроизводителя подтверждается одобрением типа транспортного средства, опубликованного на сайте Росстандарта.

В документе отмечается, что в одной из модификаций автомобиль будет иметь передний привод. Рекомендованная цена такой машины на российском рынке — 2 253 000 рублей. По предварительной информации, продажи могут начаться уже весной этого года.

Напомним, XC40 стал первым серийным автомобилем Volvo на новой модульной платформе CMA, разработанной совместно с китайской компанией Geely. Интерьер автомобиля перекликается по оформлению с XC60 и XC90. Здесь виртуальная приборная панель, большой вертикально-ориентированный экран мультимедийной системы на центральной консоли, спортивный трехспицевой руль.

Ранее компания Geely представила информацию о флагманском кроссовере FY11, выпущенном на базе Volvo XC40.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская Geely выпустила новый кроссовер FY11 на базе Volvo XC40

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить