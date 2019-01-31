Volvo представит в России бюджетную версию компактного кроссовера XC40

Москва, , 13:08 — REGNUM Автоконцерн Volvo планирует представить на российском рынке бюджетную версию маленького кроссовера XC40. Намерение автопроизводителя подтверждается одобрением типа транспортного средства, опубликованного на сайте Росстандарта.

В документе отмечается, что в одной из модификаций автомобиль будет иметь передний привод. Рекомендованная цена такой машины на российском рынке — 2 253 000 рублей. По предварительной информации, продажи могут начаться уже весной этого года.

Напомним, XC40 стал первым серийным автомобилем Volvo на новой модульной платформе CMA, разработанной совместно с китайской компанией Geely. Интерьер автомобиля перекликается по оформлению с XC60 и XC90. Здесь виртуальная приборная панель, большой вертикально-ориентированный экран мультимедийной системы на центральной консоли, спортивный трехспицевой руль.

Ранее компания Geely представила информацию о флагманском кроссовере FY11, выпущенном на базе Volvo XC40.

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