В Париже покажут автомобиль, в основу которого легло творчество Дэвида Боуи

Париж, , 13:06 — REGNUM Быший дизайнер концерна Groupe PSA Такуми Ямамото покажет в Париже концепт-кар, в основу которого легло творчество покойного музыканта Дэвида Боуи. Об этом 30 января сообщил портал GTspirit.

https://twitter.com/GTspirit/status/1090520846278582272

Первоначальный эскиз Ямамото сделал ещё в 1997 году. Идея дизайнера заключается в том, что он разработал алгоритм, который перевел ключевые слова из песен Боуи на язык дизайна. Впоследствии была напечатана 3D-модель, которую дизайнер намерен представить на выставке Exposition Concept Car Paris 2019. Концепт-кар получил название DB.

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Автолюбители знают Такуми Ямамото по его работе над созданием уникальных дизайнов для автомобилей PSA класса Gran Turismo. Например, он отвечал за создание футуристического GT by Citroen.

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