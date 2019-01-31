Китайский лунный зонд «Чанъэ-4» снова заработал

Пекин, , 12:14 — REGNUM Спустя две недели после активации «спящего режима» китайский лунный зонд «Чанъэ-4» вновь запустил бортовые системы, передает 31 января телеканал CCTV.

Сообщается, что космический аппарат, прилунившийся в начале января в кратере Кармана, готов продолжить выполнение лунной миссии. Также «пробудился» и луноход «Юту-2», который сейчас находится в 18 метрах к северо-западу от «Чанъэ-4».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китайской академии космических технологий рассказали о деталях предстоящего запуска лунного зонда «Чанъэ-5», который отправится к естественному спутнику нашей планеты до конца 2019 года.

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