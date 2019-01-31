В линейке BMW M3 может появиться модель с двигателем 500 л.с

Мюнхен, Германия, , 12:00 — REGNUM Перспективный модельный ряд BMW M3 может пополниться спортивным автомобилем с мощностью двигателя до 500 лошадиных сил, передаёт 31 января издание Motor1 со ссылкой на участника форума Bimmer Post.

В соответствии с его информацией, модельный ряд G80 M3 будет включать три версии: Pure с 444-сильным двигателем, «базовую» с 475 л.с. и спортивную Competition с мощным движком 500 л.с. Начало производства этих автомобилей, по информации инсайдера, запланировано на 2020 год или позже. Сообщается, модель Pure и будет выпускаться только с задним приводом. Сообщения об этом варианте с механической коробкой передач «кажутся правдоподобными», считают участники форума.

Топовая версия Competition также будет оснащена автоматической коробкой передач и полным приводом. Она будет стандартно комплектоваться 19-дюймовыми колесами спереди и 20-дюймовыми деталями сзади.

В издании отметили, что пользователь с псевдонимом «ynguldyn» уже много лет публикует инсайдерскую информацию о BMW на форуме Bimmer Post, поэтому его информацию считают заслуживающей доверия.

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