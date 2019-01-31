«Камаз» разработал новую кабину для самосвалов нового поколения

Набережные Челны, Татария, , 11:04 — REGNUM Конструкторы «Камаза» представили спецификацию новой кабины для строительных самосвалов поколения К5, сообщает 31 января пресс-служба предприятия.

Новой кабиной будут комплектоваться грузовики перспективного модельного ряда. Один из таких — магистральный тягач КАМАЗ-54 901 — был представлен заводом ещё осенью 2017 года, на выставке «Комтранс» в Москве. Его запуск в производство запланирован на 2019 год. Вторым в перспективной линейке станет самосвал КАМАЗ-6595, который планируется вывести на рынок в конце 2020 года.

В числе особенностей новой кабины — массивный передний бампер, основная часть которого выполнена из металла, а также защитные решётки на фарах.

«В отличие от кабины для флагмана новейшего модельного ряда — магистрального тягача КАМАЗ-54 901, она уже на 200 мм и с низкой крышей. Для сравнения, внешняя ширина кабины магистрального тягача — 2500 мм, ширина кабины для новых строительных самосвалов — 2300 мм», — говорится в сообщении.

В стандартной комплектации кабина будет выпускаться без спального места, но по желанию заказчика в автомобиле может быть предусмотрено место для сна и отдыха водителя. Другим отличием от кабины магистрального тягача КАМАЗ-54 901 с её ровным полом станет ярко выраженный тоннель между сиденьем водителя и сиденьем пассажира. Он предусмотрен для оптимального расположения центра тяжести, чтобы обеспечить устойчивость самосвала и предотвратить его опрокидывание в условиях работы в карьерах и другой местности.

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