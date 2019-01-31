Четверг, 31 Января 2019 года
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Apple планирует установить в новый iPhone лазерную 3D-камеру

Техника

Компания намерена продолжить идти в направлении совершенствования технологии дополненной рельности

Apple планирует установить в новый iPhone лазерную 3D-камеру
Иллюстрация: Iphones.ru
Apple

Нью-Йорк, США, 31 января 2019, 11:01 — REGNUM  В 2020 году компания Apple планирует выпустить новый iPhone с 3D-камерой, которая будет установлена на задней панели устройства. Об этом 31 января сообщило агентство Bloomberg.

Согласно сообщениям инсайдеров, на такой шаг Apple решила пойти, желая и далее реализовывать свои планы по совершенствованию технологий дополненной рельности. Камера предназначена для создания 3D-моделей предметов окружающей среды, находящихся на расстоянии 4,5 м от устройства. Отмечается, что новая технология будет использовать лазерный сканер, а не точечную проекцию, которая плохо работает на расстояниях больше полуметра.

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Напомним, сейчас на iPhone X установлена 3D-камера, предназначенная для реализации функции распознавания лиц Apple Face ID. Компания позиционирует её как надежный метод аутентификации, в основе которого лежит метод создания структурной карты лица.

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