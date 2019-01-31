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В России выросли продажи автомобилей KIA с пробегом

Техника

В минувшем году на российском авторынке реализовано 6363 машины

Москва, 31 января 2019, 10:52 — REGNUM  Российские дилеры KIA реализовали в 2018 году 6363 сертифицированных автомобиля с пробегом, что на 28% превышает показатель предыдущего года. Машины реализуются по программе «KIA Уверен», сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в программе участвует 86 российских дилеров KIA. Продаже подлежат автомобили в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. При этом автомобиль должен быть официально ввезен в Россию и реализован впервые у официального дилера KIA.

По данным российского представителя концерна, каналы поступления автомобилей на российский рынок разнообразны: предлагаются машины из парков официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus, а также сданные клиентами по системе trade-in, и поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

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