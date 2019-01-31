Запуск первых тестовых спутников OneWeb отложен

Москва, , 10:35 — REGNUM Запуск первых тестовых спутников британской системы OneWeb, который планировался на 20 февраля, пришлось отложить, заявил глава компании-оператора пуска Arianespace Грег Уайлер на своей странице в Twitter.

«Есть аномалия с ракетой, которая заставляет нас отодвинуть запуск», — написал Уайлер.

Напомним, ранее сообщалось, что в разгонном блоке «Фрегат», который должен вывести на орбиту первые тестовые спутники системы OneWeb, обнаружили трещину.

Отмечалось, что в конструкции блока разошелся шов трубопровода подачи гелия в топливные баки, отверстие могло образоваться при транспортировке «Фрегата» на космодром «Куру» во Французской Гвиане.

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