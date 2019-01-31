Белорусский стартап запустил сервис для виртуальной примерки кроссовок

Минск, , 10:57 — REGNUM Белорусский стартап в сфере дополненной реальности Wannaby выпустил приложение Wanna Kicks для «примерки» кроссовок. С помощью камеры и 3D-модели выбранной обуви пользователь может посмотреть, как кроссовки будут сидеть на ноге, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.

Пока в приложении доступны десять моделей кроссовок разных цветов от разных брендов: New Balance 574 Tech Raffia, Adidas Deerupt Pride, Vans Classic Slip-On и другие. В дальнейшем выбор будет шире, обещают разработчики. Они отмечают, что лучше всего 3D-кроссовки отображаются на ноге, если примерять их без обуви. Пока что приложение доступно только для iOS, версия для Android появится позже в этом году.

В Wannaby считают, что новая технология будет полезна производителям кроссовок для продвижения новых моделей, а также поможет сократить число возвратов уже купленной обуви. Сейчас компания ведет переговоры с производителями обуви о партнерстве. Стартап также тестирует инструменты оценки влияния сервиса на бизнес-метрики, в том числе на количество возвратов обуви и конверсий в покупки.

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