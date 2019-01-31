Chevrolet обновила спорткар C7 Corvette, представив две версии

Берлин, , 08:54 — REGNUM Обновленные версии C7 Corvette Grand Sport, и C7 Corvette Z06 будут предлагаться в комплектации Final Edition и поступят в продажу на европейском рынке до конца 2019 года, сообщает издание GM Authority.

Эти автомобили будут поставляться в стандартной комплектации с карбоново-керамическими тормозами Brembo, спортивными сиденьями Competition, регистратором данных о производительности и видимым аэробаком из углеродного волокна. Интерьер спорткаров отделан из чёрной кожи наппа, с контрастными строчками и вставками из микрофибры с заостренными краями. Единственными доступными цветами кузова будут «металлики» Sebring Orange Tintcoat или Ceramic Matrix Gray.

«Благодаря уникальному сочетанию гоночных технологий, отличной динамике и высокой пригодности в повседневной жизни, Corvette выросли до того, чтобы стать непревзойденным символом спортивного автомобиля», — пояснил руководитель подразделения в Chevrolet Europe Феликс Уэллер.

Corvette Grand Sport с атмосферником V8 6.2 (466 л.с.) представляет собой доработанный базовый Corvette, а версия Z06 имеет компрессорный двигатель V8 (659 л.с.) и адаптированное шасси. Время разгона до 100 км/ч у двух версий — 4,1 и 3,7 секунды соответственно.

Предполагается, что C7 Corvette вскоре будет заменен новым C8 Corvette, который может дебютировать в конце этого года, а в продажу поступит в 2020 году. Corvette Racing также перейдет на среднеприводный автомобиль на платформе 2020 года.

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