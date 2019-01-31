Новая версия кроссовера KIA Mohave готовится к дебюту

Сеул, , 08:33 — REGNUM Новая KIA Mohave, вероятно, станет следующим поколением кроссовера Telluride. Накануне машина была замечена на зимних ходовых испытаниях, сообщает издание Motor1.

«Судя по форме фар и передней панели, у этого замаскированного прототипа будет серийный кузов. Количество маскировки сзади не позволяет нам более внимательно взглянуть на заднюю часть, но мы ожидаем, что автомобиль позаимствует внешность Telluride», — пояснил обозреватель.

Если предположения экспертов верны, то машина будет основана на платформе, которая лежит в основе нынешнего Mohave, и будет оснащаться только слегка пересмотренными версиями двигателей, которые доступны сегодня. К ним относятся 3,0-литровый турбодизель V6 в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также 3,8-литровый и 4,6-литровый газовые агрегаты из серии Tau.

Скорее всего, новый KIA Mohave будет официально представлен до конца 2019 года. Возможная стоимость кроссовера также не разглашается.

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