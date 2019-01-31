Volkswagen сохранил за собой статус ведущего мирового автопроизводителя

Вольфсбург, Германия, , 07:31 — REGNUM Автоконцерн Volkswagen сохранил за собой первое место в мировой автомобильной промышленности по объёму продаж в 2018 году. На долю этой марки пришлось 10,8 млн автомобилей, сообщило агентство Bloomberg.

Приведённые данные показывают, что лидерство в гонке Volkswagen демонстрирует третий год подряд, обгоняя своего ближайшего конкурента — Toyota. В минувшем году японский автопроизводитель поставил на рынок 10,6 млн машин. Отмечается, что в условиях глобального спада Volkswagen удерживает лидирующую позицию на крупнейшем в мире рынке — в Китае.

Третье место в рейтинге ведущих производителей занял концерн Nissan с результатом 5,65 млн автомобилей. Отмечается, что в текущем году многие крупные автопроизводители могут столкнуться с ощутимым падением продаж в 2019 году из-за торговой войны между США и Китаем. Другой возможной причиной негативной динамики могут стать ужесточающиеся экологические нормы, из-за которых производители вынуждены переключаться на более дорогие гибриды и электрокары.

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