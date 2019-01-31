Четверг, 31 Января 2019 года
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Land Rover отказался от выпуска трёхдверного Range Rover SV Coupe

Техника

Автокомпания сосредоточит свои ресурсы на следующем поколении продуктов мирового класса

Ковентри, Великобритания, 31 января 2019, 07:09 — REGNUM  Представленный на прошлогоднем автосалоне в Женеве трёхдверный Range Rover SV Coupe должен был стать моделью ограниченного выпуска, разработанной отделом специальных операций компании Land Rover. Однако было принято решение отказаться от него, сообщило издание TopGear.

В распространённом заявлении представители компании сообщили, что «Range Rover SV Coupe не будет запущен в производство» и что вместо этого предприятие сосредоточит «свои ресурсы и инвестиции на следующем поколении продуктов мирового класса», таких как новый Defender.

Напомним, в прошлом марте компания представила трехдверную модель Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Автомобиль должен был оснащаться 565-сильным мотором V8 объемом 5 литров в сочетании 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

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