Land Rover отказался от выпуска трёхдверного Range Rover SV Coupe

Ковентри, Великобритания, , 07:09 — REGNUM Представленный на прошлогоднем автосалоне в Женеве трёхдверный Range Rover SV Coupe должен был стать моделью ограниченного выпуска, разработанной отделом специальных операций компании Land Rover. Однако было принято решение отказаться от него, сообщило издание TopGear.

В распространённом заявлении представители компании сообщили, что «Range Rover SV Coupe не будет запущен в производство» и что вместо этого предприятие сосредоточит «свои ресурсы и инвестиции на следующем поколении продуктов мирового класса», таких как новый Defender.

Напомним, в прошлом марте компания представила трехдверную модель Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Автомобиль должен был оснащаться 565-сильным мотором V8 объемом 5 литров в сочетании 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

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