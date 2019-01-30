Минобороны РФ получило график поступления ракетоносцев Ту-160М2

Москва, , 22:10 — REGNUM Военно-космические силы России к 2023 году должны получить четыре новых стратегических сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2, сообщает 30 января газета «Известия» со ссылкой на доклад руководства Казанского авиазавода главе российского военного ведомства Сергею Шойгу в ходе его визита на авиастроительное предприятие.

В частности, руководство Казанского авиазавода доложило, что первый самолет Ту-160М2 уже поднимался в воздух, а к декабрю 2022 года российским военным передадут еще три сверхзвуковых ракетоносца этого типа.

Кроме того, было указано, что параллельно с выпуском Ту-160М2 будет проходить модернизация уже существующих ракетоносцев Ту-160 до уровня Ту-160М.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно о выделении 33 млрд рублей на реконструкцию и модернизацию Казанского авиазавода им. Горбунова.

Напомним, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, созданный в СССР, до сих пор остается самым крупным и мощным самолетом своего класса в мире. В комплекс его вооружения будут включены новые гиперзвуковые ракеты с ядерными и обычными боеголовками.

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