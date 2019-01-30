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Сергей Шойгу раскрыл возможности модернизированных ракетоносцев Ту-160М

Техника

Боевые возможности ядерного и обычного вооружения самолета значительно расширены

Сергей Шойгу раскрыл возможности модернизированных ракетоносцев Ту-160М
Иллюстрация: Mil.ru
Ту-160

Москва, 30 января 2019, 20:46 — REGNUM  Боевые характеристики модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М будут существенно шире, чем у исходной модели этого самолета, заявил 30 января на совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Новая версия стратегического ракетоносца Ту-160М поступит в состав авиапарка ВКС России в 2021 году, отметил Сергей Шойгу на совещании по поддержанию в исправности вооружения, военной и специальной техники ВКС.

От существующей версии новый Ту-160М будет отличаться помехозащищенными системами связи, бортовым комплексом вооружения нового поколения и ударными средствами поражения в виде новейших ракет и бомб с ядерными и обычными боеголовками.

Кроме того, авиадвигатели НК-32 второй серии значительно увеличат дальность действия стратегических бомбардировщиков Ту-160М.

По словам главы российского военного ведомства, работы по производству модернизированных бомбардировщиков Ту-160М ведутся без нарушений установленного графика.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года президент России Владимир Путин присутствовал на аэродроме Казанского авиазавода на первом полёте модернизированного ракетоносца Ту-160М.

Напомним, Минобороны РФ планирует вооружать эти самолеты гиперзвуковыми ракетами, перехватить которые не может ни одна из существующих или перспективных систем ПРО.

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Военно-воздушные силы
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