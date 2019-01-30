Китай применил стелс-покрытие на истребителе J-16

Пекин, , 18:40 — REGNUM Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило о дневных и ночных учениях истребителей ВВС НОАК J-16. В ходе репортажа было сказано, что данные самолеты теперь покрываются специальным покрытием, которое делает боевую машину практически невидимой не только невооруженным глазом, но и с помощью электронных устройств.

По мнению китайских экспертов по ПВО, аэродинамический дизайн J-16 подчеркивает его маневренность, а не скрытность, но новое стелс-покрытие снижает радиолокационную заметность самолета и усложняет его обнаружение. Камуфлированная окраска самолета позволяет ему сливаться с небом и морем, и противник увидит его уже только на близком расстоянии, что дает большое преимущество в бою.

Эксперты также отметили, что на J-16 могут быть установлены все типы китайского оружия класса «воздух-поверхность», которые в настоящее время находятся на вооружении НОАК. Это означает, что J-16 может использовать широкий выбор ракет «воздух-земля», бомб и противокорабельных ракет. По имеющейся информации, J-16 может нести не менее восьми тонн вооружения.

J-16 является двухмоторным, двухместным многоцелевым истребителем, который также способен к воздушному бою. Он создан на базе российского самолета Су-27. Кстати, эта переделка не была прописана в контракте с Россией.

Китайские конструкторы внедрили в этот истребитель 4-го поколения новые технологии, что позволяет отнести J-16 к классу 4++. Кроме того, размещение на J-16 управляемых ракет и бомб резко усилило мощность его ударов, как по наземным, так и по морским целям.

Что интересно, если верить информации из западных источников, то в 2018 году ВВС НОАК получали эти ударные истребители в больших количествах.