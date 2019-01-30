Дебют Lexus LC 500 ограниченной серии состоится в Чикаго

Чикаго, США, , 15:50 — REGNUM Lexus представит LC 500 Inspiration Edition 2019 года, который будет выпущен тиражом всего 100 автомобилей, на Чикагском автосалоне в феврале, сообщает 30 января пресс-служба компании.

«Третий автомобиль в серии Lexus Inspiration, модель LC 500, представляет собой модель ограниченного выпуска, которая отличается уникальным сочетанием цветов и функций, дополняющим потрясающий дизайн», — говорится в сообщении.

Все купе этой серии будут окрашены в яркий жёлтый цвет Flare Yellow с насыщенным металлическим оттенком. Интерьер серии также имеет несколько уникальных элементов дизайна. Сделанные на заказ жёлтые дверные вставки из алькантары соединяют внешний облик с кабиной, в то время как сиденья будут обиты полуанилиновой кожей с желтой строчкой. Та же самая строчка будет использована на приборной панели и консоли.

Серия LC Inspiration оснащена 5,0-литровым «атмосферником» V8, которым комплектуются все модели LC 500. Двигатель обеспечит передачу 471 лошадиной силы на задние колеса через 10-ступенчатую АКПП и позволит автомобилю развивать скорость от 0 до 100 км/ч в час всего за 4,4 секунды. Серия LC 500 Inspiration поступит в продажу в апреле по цене $106,2 тыс. (около 7 млн рублей).

Читайте также: Lexus оценивает перспективы создания более мощного кроссовера