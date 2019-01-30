ВНИИМ им. Д.И.Менделеева испытывает новые рабочие эталоны для авиации

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Специалисты Всероссийского НИИ метрологии имени Д. И. Менделеева приступили к испытаниям рабочих эталонных комплексов для авиации, сообщает 30 января пресс-служба института.

Приборы предназначены для поверки, калибровки и настройки метеодатчиков, определяющих высоту облаков, скорость и направление ветра — одних из основных погодных характеристик, влияющих на безопасность полетов. В институте пояснили, что разрабатываемые устройства позволят решить проблему длительной эксплуатации резервного оборудования во время плановой поверки и настройки основной метеостанции в небольших аэропортах и аэродромах, особенно в Северном и Арктическом регионах.

«Комплексы рабочих эталонов позволят в разы ускорить процесс настройки и подтверждения метрологических характеристик метеостанций прямо на месте, исключат риски, которые могут возникнуть при выходе из строя резервного оборудования», — пояснил руководитель ВНИИМ Антон Пронин.

Работы проводят специалисты лаборатории аэрогидрофизических параметров. Комплексы станут принципиально новым типом технических устройств, в которых будет применяться оптоволоконные и лазерные технологии. Промышленные образцы в институте планируют изготовить к июню 2019 года.

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