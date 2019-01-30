АвтоВАЗ объявил старт продаж LADA Vesta Sport

Москва, , 13:10 — REGNUM Уникальным предложением назвали в «АвтоВАЗе» флагман модельного ряда — автомобиль LADA Vesta Sport за 1 009 900 рублей в базовой комплектации. Официальный старт продаж машины запланирован на 31 января.

«LADA Vesta Sport отличается спортивным и агрессивным внешним видом, который формируют аэродинамический обвес, заниженная на 31мм подвеска и расширенная колея с крупными 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах. Принадлежность модели к миру скоростей определяется объемным шильдом с названием модификации — Sport, размещенным на радиаторной решетке», — говорится в сообщении.

Кроме перечисленных достоинств, у машины будет необычное оформление интерьера — с потолком чёрного цвета в контрастной гамме, передними креслами с боковой поддержкой с орнаментом «под карбон» и рулевым колесом, обтянутым мягкой перфорированной экокожей.

Автомобиль оснащён форсированным двигателем объемом 1,8 литра с усовершенствованной системой регулировки фаз газораспределения, а также обновленными системами впуска и выпуска. Таким образом инженерам предприятия удалось поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

При стартовой цене чуть больше миллиона рублей, клиентам «АвтоВАЗа» предложены набор опций за дополнительную оплату: система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема и ряд других. С максимальным набором опций — в версии Luxe — цена машины возрастёт до 1 045 900 рублей.

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