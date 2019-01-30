Украина не смогла построить для США единственный танк

Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Договор о поставке одного экземпляра украинского танка «Оплот» американской стороне расторгнут. Об этом сообщает 30 января «Российская газета».

Украинское госпредприятие «Спецтехэкспорт» и завод имени Малышева заключили мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи, который предусматривал изготовление боевой машины для США. Завод, указано в соглашении, возвращает аванс в размере 16,5 млн гривен, стороны также отказываются от всех форм взаимных претензий, включая пени и штрафы.

Предполагалось, что завод продаст «Спецтехэкспорту» один танк для отправки его в США. Закупка единичных образцов техники практикуется в американской армии для изучения и тестов. Более того, «Оплот» является украинским вариантом российского «летающего танка» Т-80.

Отмечается, что договор о строительстве танка был подписан семь лет назад, однако завод не смог его изготовить по причине банкротства.

Как сообщало ИА REGNUM, о покупке американскими военными одного украинского «Оплота» было объявлено в феврале 2018 года. Танк позиционировался как высшее достижение украинских танкостроителей, а сделка — как первый шаг к военно-техническому сотрудничеству Киева и Вашингтона.

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