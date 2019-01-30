Смартфон от «Яндекса» не пользуется популярностью у российских покупателей

Москва, , 11:39 — REGNUM В декабре 2018 года компании «Яндекс» удалось реализовать лишь около 400 смартфонов «Яндекс.Телефон», в январе 2019 года показатели продаж также оставляют желать лучшего. Об этом 29 января сообщили «Ведомости».

Одной из особенностей устройства, которое предлагает «Яндекс», является наличие поддержки голосового помощника «Алиса» на аппаратном уровне. Однако, судя по всему, подобное преимущество не особо интересует пользователей. Пока что не помогли увеличить объемы продаж и другие предложения компании потенциальным покупателям устройства. В число этих предложений входят подписки на различные сервисы «Яндекса», а также предложения пополнения счетов в «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Деньгах».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что 2 декабря 2018 года на сайте «М.Видео» случайно были опубликованы характеристики «Яндекс. Телефона». Это произошло до официального начала продаж. В онлайн-магазине компании устройство появилось 6 декабря 2018 года, 7 декабря продажи смартфона стартовали в розничных сетях.

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