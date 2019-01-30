В Китае выпустили миниатюрный электропикап Pickman

Пекин, , 11:18 — REGNUM Миниатюрный пикап грузоподъёмностью до 600 кг и питанием от электрических батарей выпустила китайская компания Kaiyun Motors. Автомобиль предназначен для американского рынка, сообщает агентство Bloomberg.

Массовый экспорт мини-грузовиков начнётся в США в этом году. Как отметил основатель Kaiyun Motors Ван Чао, «2019 год будет для первым, когда будет осуществлён выход на зарубежные рынки, включая США». По его словам, своим покупателям пикап обойдётся всего в $5 тыс., что в десять раз ниже, чем у Ford F-150.

На одной зарядке заднеприводный автомобиль сможет преодолеть до 110 км (на скорости 35 км/ч), а зарядка батарей будет занимать 10 до 60 часов. Поэтому, отмечает издание, китайским брендам предстоит убедить американских покупателей в качестве и функциях безопасности представленной модели.

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