Японский гиперкар Aspark Owl претендует на рекорд Нюрбургринга

Нюрбург, Германия, , 10:55 — REGNUM Японская компания Aspark продолжает работу над гиперкаром Owl, который сможет побить рекорд немецкой гоночной трассы Нюрбургринг, передает издание Top Gear со ссылкой на представителя компании.

Электрический гиперкар Aspark Owl впервые представили на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Тогда в окончательном варианте он мог достигать скорости в 100 км/ч за 1,9 секунды. Представленные общественности спецификации показывали, что гиперкар сможет разгоняться до 280 км/ч, при этом запас его хода составлял 150 километров. Aspark Owl оснастили электрическим 429-сильным агрегатом 429 с крутящим моментом 764 Нм.

Из недавнего заявления представителя компании следует, что работа над автомобилем продолжается. Теперь мощность машины возрастёт до 1150 л. с. В компании убеждены, что мощная гоночная версия гиперкара возможна при условии, что на неё будет достаточный спрос.

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