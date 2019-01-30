Компания Toyota отзывает 186 тыс. проданных на китайском рынке автомобилей

Пекин, , 10:21 — REGNUM Более 186 тыс. компактных седанов автопроизводителя Toyota будут отозваны в Китая начиная с 31 января в связи с выявленными дефектами подушек безопасности, сообщает агентство Синьхуа.

Отзывом автомобилей будет заниматься Tianjin FAW Toyota Motor Co. В частности, процедура затронет 35 635 автомобилей, произведенных в 2014 году и 141 155 автомобилей модели Corolla EX, произведенных в период с 2014 по 2017 годы, сообщили в Государственной администрации регулирования рынка Китая.

Подушки безопасности для пассажирских седей, произведенные японской фирмой Takata, оказались с дефектными нагнетательными насосами, что может нанести потенциальный вред пассажирам в случае ДТП при слишком резком раскрытии подушки.

Компания Tianjin FAW Toyota Motor Co. обещает заменить дефектные детали бесплатно. Отзыв связан с тем, что уже зафиксировано несколько смертельных случаев или ранений по всему миру, связанных с неправильной работой подушек безопасности Takata.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Tesla также объявила об отзыве 14 тыс. проданных в Китае электромобилей Model S в связи с проблемой с подушками безопасности той же фирмы.

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