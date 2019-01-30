Mitsubishi Xpander получил более экономичный двигатель

Токио, , 09:05 — REGNUM Компания Mitsubishi представила внедорожный компактвэн Xpander с менее мощным 1,3-литровым бензиновым двигателем, но увеличенной экономичностью, сообщило издание Autonetmagz.

Таким образом японский автопроизводитель решил добавить популярности своей модели и составить конкуренцию Toyota, у которого уже есть автомобиль Avanza в комплектации с аналогичным мотором.

Продажи Mitsubishi Xpander стартовали в конце 2017 года. Автомобиль с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра почти сразу завоевал доверие владельцев в странах АСЕАН благодаря дизайну, фирменной X-образной решётке радиатора и двухуровневой головной оптике. Отмечается, что цена Mitsubishi Xpander на индонезийском рынке в базовом исполнении составляет от 201 миллиона рупий (примерно 940 000 рублей). Таким образом, стоимость модели с более экономичным двигателем может быть ниже на 7−8%.

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