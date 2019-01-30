В России дан старт продажам Fiat Doblo с более мощным двигателем

Москва, , 08:18 — REGNUM Новая версия Fiat Doblo Combi с двигателем 1,4 литра мощностью 120 л.с. поступила в продажу у российских дилеров Fiat Professional, сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на материалы FCA Rus.

Как и в текущих версиях Cargo и Combi, у новой Combi двигатель объёмом 1,4 литра оснащён системой распределенного впрыска топлива (MPI) и 6-ступенчатой механической коробкой передач с передним приводом. При этом производитель сумел добиться повышения эффективности работы турбины, благодаря чему расход топлива сохранился на прежнем уровне — 7,2 л/100 км в смешанном цикле.

Новый Fiat Doblo Combi оснащается независимой подвеской McPherson в передней части и многорычажной сзади. Стоимость грузовой версии начинается от 1 млн 089 тыс. рублей, пассажирской от 1 млн 189 тыс. рублей. Модификация с двигателем 1,4 — 120 hp (T-Jet) — будет стоить от 1 млн 289 тыс. рублей.

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