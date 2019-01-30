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Минобороны РФ планирует закупить легкие медицинские вертолеты

Техника

Первый экземпляр будет представлен министру обороны Сергею Шойгу сегодня, 30 января

Москва, 30 января 2019, 08:02 — REGNUM  Министерство обороны РФ планирует принять на вооружение легкие вертолеты «Ансат», которые оснащены современным оборудованием для эвакуации и лечения пострадавших, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

По их данным, первый экземпляр будет представлен министру обороны Сергею Шойгу сегодня, 30 января. При этом на сегодняшний день подобных вертолетов у Минобороны нет, больных эвакуируют на Ми-8.

Напомним, «Ансат» — легкий двухдвигательный вертолет, производство которого ведется на вертолетном заводе в Казани. Конструкция машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

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