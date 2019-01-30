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В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру обнаружили трещину — СМИ

Техника

В конструкции блока разошелся шов трубопровода подачи гелия в топливные баки

Гвиана, Франция, 30 января 2019, 07:49 — REGNUM  В разгонном блоке «Фрегат», который должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb, обнаружили трещину, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что в конструкции блока разошелся шов трубопровода подачи гелия в топливные баки, отверстие могло образоваться при транспортировке «Фрегата» на космодром «Куру» во Французской Гвиане.

По данным источников, в связи с этим запуск спутников может быть сдвинут с конца февраля на март. Также сообщается, что на данном космодроме есть запасной разгонный блок, однако он не оборудован видеокамер, как это требует заказчик.

Напомним, в 2015 году «Роскосмос» подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 572 спутников связи на ракетах-носителях «Союз» с космодрома «Куру», а также космодромов «Байконур» и «Восточный».

Британская компания OneWeb планирует создать на орбите группировку спутников связи, которые обеспечат широкополосный интернет для пользователей по всему миру.

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