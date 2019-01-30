Компактный кроссовер Kia XCeed дебютирует на Женевском автосалоне

Женева, Швейцария, , 07:48 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель представит новый кроссовер Kia XCeed на Женевском автосалоне, который стартует 5 марта. В модельном ряду компании новинка займёт место между кроссоверами Stonic и Sportage, а продажи начнутся в конце года, сообщает 30 января издание CarsWeek.

Созданный на базе Ceed нового поколения кроссовер изменит внешний вид, получит увеличенный дорожный просвет и, как полагают эксперты, сохранит передний привод. Отмечается, что размер машины, техническая начинка и ценовой диапазон позволят ему конкурировать с немецким Volkswagen Golf Alltrack, американским Ford Focus Active и японским Subaru XV/Crosstrek.

Kia XCeed будет оснащаться основной линейкой моторов, доступных для других версий Ceed: 1,0-литровым 3-цилиндровым и 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 118 и 138 л. с. соответственно, а также возможным вариантом станет 1,6-литровый дизель мощностью 114 л. с.

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