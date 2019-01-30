Среда, 30 Января 2019 года
07:54:07 МСК

Компактный кроссовер Kia XCeed дебютирует на Женевском автосалоне

Техника

Автомобиль изменит внешний вид и получит увеличенный дорожный просвет

Женева, Швейцария, 30 января 2019, 07:48 — REGNUM  Южнокорейский автопроизводитель представит новый кроссовер Kia XCeed на Женевском автосалоне, который стартует 5 марта. В модельном ряду компании новинка займёт место между кроссоверами Stonic и Sportage, а продажи начнутся в конце года, сообщает 30 января издание CarsWeek.

Созданный на базе Ceed нового поколения кроссовер изменит внешний вид, получит увеличенный дорожный просвет и, как полагают эксперты, сохранит передний привод. Отмечается, что размер машины, техническая начинка и ценовой диапазон позволят ему конкурировать с немецким Volkswagen Golf Alltrack, американским Ford Focus Active и японским Subaru XV/Crosstrek.

Kia XCeed будет оснащаться основной линейкой моторов, доступных для других версий Ceed: 1,0-литровым 3-цилиндровым и 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 118 и 138 л. с. соответственно, а также возможным вариантом станет 1,6-литровый дизель мощностью 114 л. с.

Читайте также: В России стартовали продажи нового KIA Ceed SW

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить