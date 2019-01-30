В Кении спустили на воду лодку из переработанного пластика

Ламу, Кения, , 07:24 — REGNUM Первое путешествие лодки из переработанного пластика проходит от острова Ламу в Кении до острова Занзибар в Танзании. Изобретатели планируют осуществить как минимум две экспедиции на лодке в 2019 году, сообщает CNN Africa.

Изобретатели назвали проект лодки «FlipFlopi Project». Лидер проекта Дипеш Пабари рассказал, что во время первого плавания на лодке они сделают несколько остановок в прибрежных городах, чтобы распространить «пластиковую революцию» в сообществах на востоке Африки.

Пабари добавил, что главная цель FlipFlopi Project — повысить осведомленность сообщества об опасностях использования одноразового пластика, а также научить их переработке и повторному использованию.

Лодка проекта FlipFlopi Project примерно 9 метров в длину, она изготовлена на острове Ламу изобретателем Али Сканда полностью из переработанного пластика, найденного в океане.

Жители Кении используют около 24 миллионов пластиковых пакетов ежемесячно. Об этом свидетельствуют данные программы ООН по защите окружающей среды (UNEP). Многие из этих пакетов загрязняют океан и окружающую среду. По данным UNEP, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем морских обитателей, это негативно повлияет на морскую экосистему, природу и туризм.