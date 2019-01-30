Китай поделился планами по космическим пускам на 2019 год

Пекин, , 06:24 — REGNUM Китай намерен запустить в космос более 50 космических аппаратов в рамках 30 пусков в 2019 году, сообщили в Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), передает 29 января агентство Синьхуа.

Крупные запуски, включая третий пуск тяжелой ракеты-носителя «Чанжчэн-5», осуществятся в июле, заявил вице-президент CASC Ян Баохуа. Это будет первый запуск ракеты после неудачного старта 2 июля 2017 года. В случае успеха третьего запуска, уже четвертым на Луну будет направлен лунный зонд «Чанъэ-5».

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Кроме того, совместные тесты, исследования и испытания пройдут на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань, на самом юге Китая в конце 2019 года перед первым полетом ракеты-носителя «Чанчжэн-5В», которая будет применяться при строительстве космической станции, заявил директор Космического департамента CASC Шан Чжи.

Тестовый образец ракеты «Чанчжэн-5В» будет также применяться в китайской пилотируемой миссии освоения космического пространства, которая в настоящее время находится на этапе разработки. Ракета способна выводить грузы весом более 22 тонн на низкую орбиту Земли .

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Китай также запустит 10 спутников для национальной системы спутниковой навигации BeiDou в рамках семи пусков, которые намечены на 2019 год и призваны завершить к 2020 году формирование глобальной группировки навигационных спутников. Китай в наступившем году также запустит новый спутник наблюдения за Землей «Гаофэн-7», а также совершит свой первый запуск ракеты «Чанчжэн-11» с морской платформы.

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