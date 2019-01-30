Китай приоткрыл завесу тайны над запуском лунного зонда «Чанъэ-5»

Пекин, , 06:00 — REGNUM Китай поделился деталями касательно запуска лунного зонда «Чанъэ-5», который пройдет в несколько этапов, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Зонд планируется запустить до конца 2019 года, затем о выйдет на необходимую орбиту движения по направлению к Луне, после чего замедлился, выходя ан лунную орбиту, начнет снижение и прилунение в заранее запланированном районе. После этого начнется исследовательская работа, включая сбор образцов лунного грунта, заявил заместитель главного инженера зонда из Китайской академии космических технологий Пэн Цзин во время пресс-конференции.

По завершению работы на Луне, взлетный модуль поднимется с лунной поверхности для стыковки с орбитальным модулем, кружащим по лунной орбите. Затем возвратный модуль доставит груз на Землю. Посадка должна совершиться в хошуне Сыцзыван городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

Зонд поделен на 15 подсистем, включая структурный и термальный контроль, антенну, систему сбора образцов, систему пломбирования и тяги. Кроме того, о состоит из орбитального модуля, возвратного модуля, посадочного модуля и взлётного модуля.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск зонда должен состояться в конце 2019 года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на самом юге Китая при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» в случае, если первый после аварии пуск ракеты-носителя пройдет удачно в июле 2019 года. Предыдущий лунный зонд «Чанъэ-4» успешно прилунился в начале января и в настоящее время проводит эксперименты на Луне.

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