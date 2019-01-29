Сеул, , 18:25 — REGNUM В Южной Корее провели тесты фитнес-трекеров разных марок, сообщает JoongAng Ilbo.

Агентство по защите прав потребителей (KCA) опубликовало результаты тестов фитнес-трекеров разных марок. В ходе теста анализировались данные о точности измерения калорий, частоты сердечных сокращений, шагомера, а также общие характеристики такие как время зарядки аккумулятора, влагозащищенность и время использования.

Согласно результатам теста, все экземпляры точно определяют сердечный ритм и количество пройденных шагов, однако по другим параметрам было много отличий.

По счету калорий такие модели трекеров, как GEAR FIT2 PRO (Samsung), CK COLOR (COA Korea), Alta HR (Fitbit), показывают менее точные данные, а такие продукты, как Things Smart Band 2 (Things +), Mi Band 3 (Xiaomi), InBody BAND2 (InBody) показывают данные, наиболее приближенные к реальным цифрам.

Отображение пройденной дистанции соответствует реальной у Things Smart Band 2 (Things +), GEAR FIT2 PRO (Samsung), CK COLOR (COA Korea), InBody BAND2 (InBody), в то время как Alta HR (Fitbit) и Mi Band 3 (Xiaomi) оказались менее точны.

По времени использования фитнес-трекер от компании Samsung оказался наименее автономным среди конкурентов (2,3 дня), а наиболее жизнеспособным оказался продукт от Xiaomi (12,7 дней).