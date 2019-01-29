Артиллерийские стрельбы противолодочного корабля Черноморского флота. Видео

Севастополь, , 17:55 — REGNUM Экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Касимов» отработал артиллерийские стрельбы в Черном море. Интернет-портал «Вести. Севастополь» 29 января опубликовал видеозапись учений.

В ходе учений экипаж отработал комплекс мер по отражению воздушного нападения и уничтожение морских мин и надводных целей.

Видеозапись демонстрирует работу артустановки главного калибра и скорострельных пушечных комплексов ПВО.

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