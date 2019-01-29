Вторник, 29 Января 2019 года
17:55:42 МСК

Артиллерийские стрельбы противолодочного корабля Черноморского флота. Видео

Техника

Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» отработал стрельбу по воздушным и морским целям

Севастополь, 29 января 2019, 17:55 — REGNUM  Экипаж малого противолодочного корабля Черноморского флота «Касимов» отработал артиллерийские стрельбы в Черном море. Интернет-портал «Вести. Севастополь» 29 января опубликовал видеозапись учений.

В ходе учений экипаж отработал комплекс мер по отражению воздушного нападения и уничтожение морских мин и надводных целей.

Видеозапись демонстрирует работу артустановки главного калибра и скорострельных пушечных комплексов ПВО.

Читайте ранее в этом сюжете: Фрегат «Адмирал Горшков» провёл артиллерийские учения в Баренцевом море

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить