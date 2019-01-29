Сеул, , 16:45 — REGNUM В Южной Корее оштрафовали компанию NISSAN KOREA за подделку результатов испытаний выхлопных газов, сообщает Yonhap News.

Согласно информационному источнику, 29 января Центральный районный суд г. Сеула наложил на компанию NISSAN KOREA штраф в размере 30 млн вон (~$26,798) за подделку результатов испытаний выхлопных газов.

Кроме того, прокуратура также потребовала посадить четверых бывших и нынешних сотрудников компании, которым было предъявлено обвинение в подделки документов, на срок от шести месяцев до одного года и шести месяцев.

Известно, что окончательное решение по данному делу суд вынесет 21 февраля.