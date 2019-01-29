Машины с бесключевым доступом наиболее уязвимы для атак хакеров — эксперты

Мюнхен, Германия, , 15:52 — REGNUM Исследование немецких специалистов из общественной организации автомобилистов General Automobile Club (ADAC) показало, что 230 из 237 автомобилей не прошли проверку на надежность — почти все системы с бесключевым доступом не способны защитить машины от хакеров, использующих устройства для перехвата сигнала, сообщает 29 января издание Motor1.

Эксперты отмечают, что использование устройств для перехвата сигнала, которые доступны в интернете, позволяет мошенникам осуществлять так называемые «релейные» атаки с целью разблокировки и запуска транспортного средства без необходимости иметь ключ.

В отчёте ADAC говорится, что из всех 237 протестированных машин только три модели оказались готовыми противостоять хакерской атаке, и все они произведены британской компанией Jaguar Land Rover. В издании напомнили, что, согласно статистике, чаще всего без ключей угоняют Ford Focus, Ford Fiista и Nissan Qashqai — на них приходится 99% всех краж.

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