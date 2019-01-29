В России открылся первый учебный центр Hyundai

Москва, , 15:18 — REGNUM Компания Hyundai открыла в Москве учебный центр, предназначенный для обучения сотрудников дилерской сети автопроизводителя в России, сообщает 29 января издание «CarExpo».

Hyundai Training Academy стал одним из крупнейших заведений автоконцерна в мире. Комплекс включает восемь учебных классов, четыре комнаты для вебинаров, а также шоу-румы для автомобилей, оснащенные подъемниками, офисные и складские помещения.

Практические занятия в академии будут проходить в технической зоне, площадью 886 кв.м. Она оборудована специализированными стендами для диагностики дизельной аппаратуры, оборудованием для диагностики и ремонта трансмиссий, систем кондиционирования, других элементов автомобиля.

Ежедневно центр сможет принимать более 200 человек. На сегодняшний образовательная программа учреждения включает 21 обязательный и более 30 дополнительных курсов.

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