Автомобильные компании в Южной Корее проведут бесплатный техосмотр

Сеул, , 14:28 — REGNUM 29 января представители Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA) сообщили, что пять отечественных машиностроительных компаний организуют бесплатный техосмотр автомобилей перед Корейским новым годом. Об этом сообщает Yonhap News.

Согласно новостному источнику, пройти бесплатный техосмотр можно будет с 30 января по 1 февраля в сервисных центрах таких компаний, как Hyundai, KIA, GM Korea, Renault Samsung и SsangYong Motor с 8:30 до 17:30 (по местному времени).

Известно, что автомобилестроительная компания Hyundai Motor будет проводить техосмотр автомобилей в 22 сервисных центрах Hyundai и в 1300 шиномонтажных мастерских HYUNDAI BLUhands. А компания KIA Motors в 18 сервисных центрах и в 800 шиномонтажных мастерских Auto Q по всей стране.

Что касается остальных трех компаний, то компания GM Korea проведет техосмотр в 9 сервисных центрах, Renault Samsung в 31 сервисном центре, SsangYong Motor в 340 сервисных центрах по всей стране.

Клиенты данных компаний смогут проверить моторное масло, охлаждающую жидкость, аккумуляторы, давление в шинах и т.д.

Корейский новый год — первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.