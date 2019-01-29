Изобретатель из Нигерии планирует создать летающий автомобиль

Абуджа, , 14:10 — REGNUM Изобретатель-самоучка из Нигерии Кехинде Дуродзайе по прозвищу «Kenny jet» называет свое амбициозное изобретение «летательно-плавательным реактивным автомобилем». Он достиг уже двух из трех поставленных задач по строительству автомобиля, сообщает CNN Africa.

«Я проводил тестирование в море, и люди были шокированы тем, как автомобиль может двигаться и по воде, и по суше», — сказал Дуродзайе. Он рассказал, что путешествовал на этом автомобиле на расстояние более 100 километров, машина развивает скорость до 120 км/ч на суше.

Дуродзайе проводит дни в своей мастерской в надежде на то, что однажды один из прототипов автомобиля сможет летать.

«Мы хотим, чтобы весь мир узнал об автомобиле, который может двигаться по суше, воде и воздуху, и, возможно, под водой. Это моя конечная цель», — рассказал изобретатель.