Выяснилось, зачем Renault отзывает в России 3,6 тыс автомобилей

Москва, , 13:45 — REGNUM Французский автоконцерн Renault объявил об отзыве в России 3,6 тыс. автомобилей SR Sandero Logan и SR Dokker. Об этом сообщает 29 января пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве отметили, что отзыв автомашин, проданных с ноября 2017 года по настоящее время, производится в связи с возможными проблемами, связанными с подушкой безопасности водителя.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Росстандарте отметили, что в официальных сервисах будет произведена замена водительской подушки безопасности, а все работы будут бесплатными.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что Volvo объявила об отзыве более 200 тыс. автомобилей по всему миру из-за выявленного дефекта выхлопной системы.

Читайте также: Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру